Valle del Peschiera ingaggia il centrocampista ex Bf Sport Nicolò Floridi: «Contento di ritrovare i mister»

RIETI - A poco più di due settimane dall’inizio della preparazione, il Valle del Peschiera continua a formare una rosa che sia il più possibile competitiva tra le formazioni romane e reatine.

Dalla Bf Sport arriva Nicoló Floridi. Terzino destro classe 2001 è adattabile anche esterno alto in un 3-5-2. Nicoló cresce calcisticamente nel settore giovanile del Rieti, ed è proprio lì che conosce mister Lorenzo Pezzotti e Giuseppe Ficorilli, insieme vincono un campionato di Allievi regionali. Floridi ha nel suo curriculum anche una convocazione in prima squadra in Coppa Italia serie C. L’anno successivo l’approdo alla Bf Sport e tre anni di Promozione.

Le parole di Nicoló Floridi

«Sono molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura e contento di ritrovare ancora una volta i mister Lorenzo e mister Giuseppe sulla panchina. Ringrazio il presidente per l’opportunità data e farò di tutto per ripagare la sua fiducia».