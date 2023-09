Valle del Peschiera, tre punti d'oro allo scadere contro il Real San Basilio: 3-2. Foto. Pezzotti: «Sfruttati i nostri punti di forza»

RIETI - Valle del Peschiera: tre punti all’ultimo respiro. Aguzzi allo scadere regala il primo successo ai reatini: è 3-2 sul Real San Basilio.

Il primo tempo

Mister Pezzotti sceglie di partire con l’under tra i pali: Colasi in porta, Natali in panchina. Cinque degli undici scelti dal tecnico sono arrivati nel mercato estivo.

La prima conclusione in porta è dei padroni di casa: Ousmane dal limite sfiora il palo.

Gara equilibrata ma il più pericoloso nei venti metri è il san Basilio. Al 26’ ripartenza dei padroni di casa, Cenfi in mezzo per Novelli che solo davanti alla porta mette entro il gol dell’1-0. Al 43’ altra ripartenza dei reatini, Colangeli imbuca per Ousmane che da solo davanti a Rieppi non riesce ad angolare, il portiere intuisce e spedisce in angolo. Nel primo dei quattro minuti di recupero arriva il raddoppio dei reatini con Colangeli che approfitta di un errore difensivo e con un pallonetto fa 2-0. Neanche il tempo di festeggiare che il San Basilio riparte, su un cross basso Valenzi appoggia in rete.

La ripresa

Al 9’ occasione per il Valle del Peschiera, Colangeli di testa trova un reattivo Rieppi che intuisce e respinge. Al 23’ Valenzi fa partire un tiro dai trenta metri, la conclusione molto angolata finisce in rete per il 2-2. Nel finale Padroni di casa che rischiano troppo. La stanchezza fa abbassare il baricentro e i romani hanno le occasioni per passare in vantaggio. Sembra tutto finito, a pochi secondi dalla fine lancio lungo per Aguzzi che spizza, la palla colpisce prima la traversa poi finisce in rete. È 3-2 all’ultimo respiro.

L'analisi di mister Lorenzo Pezzotti

«I ragazzi sono stati bravi ad ascoltarmi, abbiamo cambiato modulo più volte per cercare di sfruttare al meglio i nostri punti di forza. Bisogna capire che dobbiamo rimanere in partita fino alla fine perché questo è il calcio. Sono soddisfatto di tutti».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Cenfi, Severoni, Caldentey, Colasanti, Cianetti, Tunkara, Della Penna (9’ st Aguzzi), Ousmane (29’ st cesaretti), Novelli (15’ st Floridi), Colangeli (42’ st D’Aquilio). A disp. Natali, Fasciolo, Fusacchia, Bangoura, Floridi, Maioli. All. Lorenzo Pezzotti

Real San Basilio: Rieppi, Ceccarini, Galia, Valenzi, Delle Monache, Cerbara, Valentini (5’ st Tagliabue), Mariani (30’ st Panariello), Chesne (27’ st Tiberi), Nuovo, Attini (5’ st Del Mastro). A disp. Paganucci, Losi, Di Gennaro, Panariello, Nicoletti, Mele. All. Andrea Simeone

Arbitro: Baciu di Tivoli (Rienzi e Borra)

Marcatori: 26’ pt Novelli, 46’ pt Colangeli, 49’ pt e 23’ st Valenzi, 48' st Aguzzi

Note. Giornata soleggiata, spettatori 200 circa. Ammoniti: Novelli, Cianetti, Aguzzi (V), Galia, Ceccarini, Nuovo (S). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 4’-4’