Valle del Peschiera: il nuovo dg è Fabrizio Della Penna, firma Matteo Fusacchia. Foto

RIETI - Il Valle del Peschiera mette basi solide sotto il punto di vista dello staff dirigenziale. Entra in società Fabrizio Della Penna nella figura di direttore generale. Il direttore è arrivato in società da qualche settimana ed è già a lavoro.

Le dichiarazioni di Fabrizio Della Penna

«Sono onorato di entrare a far parte di un gruppo importante come quello del Valle del Peschiera. Trovo un gruppo di lavoro composto principalmente da amici che remano tutti nella stessa direzione. L’obiettivo è quello di una crescita costante che porti stabilità e sostenibilità al progetto. Le basi per realizzare qualcosa di importante ci sono ad iniziare dalla scuola calcio per poi passare al settore giovanile che con l’operato dei rispettivi dirigenti sta già raccogliendo numeri finalizzati in quel percorso di crescita che tutti insieme ci siamo prefissati».

Sul mercato i reatini annunciano la firma del difensore centrale ex Città di Rieti, Matteo Fusacchia.

Matteo, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili del Rieti. Il ragazzo si sta allenando in gruppo sin dal primo giorno.

Le dichiarazioni di Matteo Fusacchia

«Sono felice di intraprendere questa nuova esperienza, ho molta voglia di rimettermi in gioco dopo la scorsa stagione pieni di alti e bassi. Cercherò di dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data dalla società. Affronteremo un campionato difficile ma sono fiducioso».