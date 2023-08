Valle del Peschiera debutta a Barisciano ma serve completare la rosa: caccia a un difensore centrale e a un attaccante

RIETI - Il Valle del Peschiera ha tagliato il nastro della seconda stagione nel campionato di Promozione. Mercoledì scorso ha preso il via la preparazione dei rossoblù al Green Park La Foresta, struttura che sarà la casa dei reatini per tutta la stagione per quanto concerne gli allenamenti.

Per quanto riguarda il precampionato, mister Lorenzo Pezzotti ha sviluppato un programma di quattro settimane: tutti i giorni alle 19 ad eccezione di un giorno di riposo che coinciderà con la domenica, ossia il giorno successivo alle amichevoli. I test già ufficializzati sono due: oggi alle 17 sul campo della Virtus Barisciano (Promozione abruzzese) e sabato prossimo alle 16 sempre in trasferta sul campo del Tornimparte 2002 (Prima categoria abruzzese). Il club è in attesa di risposte per una terza amichevole probabilmente in programma per il 2 settembre.

Nei primi allenamenti cosi come nel match odierno la squadra non è però al completo, in attesa che gli ultimi ragazzi tornino dalle vacanze, il più in forma è Emanuele Cianetti che, al netto dei 35 anni, guida il gruppo nei test atletici.

Un test, quello di oggi, più utile a mister Pezzotti per capire caratteristiche e qualità dei nuovi arrivati.

Aggregati alla squadra e sotto osservazione più di qualche giocatore come Matteo Fusacchia, difensore centrale del 1999 ex Città di Rieti, e Giovanni Folio, centrocampista classe 2005 cresciuto negli Allievi dell’Urbetevere, la passata stagione tra le fila del Real Monterotondo scalo (serie D) guidato dal tecnico reatino Fabrizio Paris. Il ds D’Aquilio è sempre attento sul mercato e oltre a osservare la preparazione si attendono novità per un difensore centrale e per un attaccante. La rosa sarà sicuramente definita per il 17 settembre quando è in programma la prima di campionato. Le gare casalinghe dei rossoblù si giocheranno la domenica mattina al Gudini.