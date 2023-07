Valle del Peschiera si assicura l'esperienza di Emanuele Cianetti: «Entusiasta di questa nuova avventura»

RIETI - Il Valle del Peschiera continua a pescare dal mercato reatino scegliendo fra i giocatori più validi: dalla Bf Sport firma in rossoblù Emanuele Cianetti.

Centrocampista classe 1988 è uno dei giocatori più esperti della categoria. Negli ultimi anni Emanuele ha indossato le maglie di Cantalice, Bf Sport ed una breve esperienza con l’Amatrice nella passata stagione durata solo pochi mesi.

Colpo di spessore del Valle del Peschiera. Cianetti rappresenta il giocatore e il centrocampista con più esperienza sui campi di Promozione. Lo contraddistingue la tanta corsa in mezzo al campo, il livello di tecnica e la visione di gioco utile per le imbucate per il duo Colangeli- Di Lorenzo.

Le dichiarazioni di Emanuele Cianetti

«Sono entusiasta di questa nuova avventura. Ho preso questa decisione perché ritrovo mister Lorenzo Pezzotti e un gruppo di ragazzi che già conosco e reputo validi. Sono sicuro che possiamo divertirci e toglierci delle belle soddisfazioni. Metterò tutto me stesso per ricambiare la fiducia datami dalla società».