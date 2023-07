Colpo del Valle del Peschiera, ingaggiato Simone Colangeli: «Pronto per un progetto importante»

RIETI - Il Valle del Peschiera apre con il botto il mercato estivo. Colpo da 90 per i rossoblù: dall'Amatrice ecco Simone Colangeli.

L’ attaccante classe ‘94, ex capitano dell’Amatrice, dopo ampie lusinghe arrivate da molte squadre del territorio ha ceduto al progetto del presidente Andrea Latini e da oggi vestirà i colori del Vdp.

Non un semplice colpo di mercato. Simone arriva da due stagioni d’oro sotto il punto di vista dei risultati: 16 gol nella stagione 2021/22 e seconda miglior marcatore del torneo, 17 gol nella stagione 2022/23 e capocannoniere del girone B di Promozione insieme al suo ex compagno di squadra Mario Monaco. Insieme a Jacopo di Lorenzo, capitano dei reatini, il reparto offensivo è degno di nota e pronto a far paura alle difese avversarie. Sommando le reti dei due sfiorano quota 30 reti in una stagione (ben 29).

Le prime parole di Simone Colangeli

«Ho scelto questo progetto perché credo che il Vdp è una società seria e la prima squadra che mi ha cercato a fine della passata stagione, mi hanno voluto fortemente. La società è entusiasta, c’è un progetto importante ma rimangono tutti con i piedi a terra».