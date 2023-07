Valle del Peschiera, poker di riconferme: Bangoura, Della Penna, Novelli e Tunkara

RIETI - Tempo di rinnovi per il Valle del Peschiera: altre quattro figure alla corte di mister Lorenzo Pezzotti. Un attaccante che si aggiunge ai già riconfermati Di Lorenzo e Ousmane e tre centrocampisti.

Il primo è Daniele Novelli, classe 1997. Esterno d’attacco, il suo mancino, la corsa e tenacia con cui rincorre gli avversari, hanno contraddistinto la sua personalità durante la precedente stagione. Daniele è uno dei riconfermati e vestirà ancora i colori del club che lo ha porto in Promozione.

Abubacarr Tunkara, centrocampista classe 2002 è arrivato nel mercato invernale della passata stagione giocando tutte le gare dal 7 dicembre fino al termine del campionato. È cresciuto nel settore giovanile della Ternana e del Perugia.

Centrocampista con un fisico importante nel mezzo del rettangolo di gioco.

Mohamed Bangoura, anche lui 2002 con un ottimo prestamento fisico. Nasce come terzino poi per metà della passata stagione, prima agli ordini di mister Raffaele Battisti alla Bf Sport, poi al Valle del Peschiera agli ordini di Tonino prima e Lorenzo Pezzotti poi, lo adattano centrocampista. Ha le qualità per crescere ancora.

Altro giovane nella mediana, la quarta riconferma è Mirco Della Penna. Centrocampista classe 2003, piedi buoni e tanta corsa per il giovane che la passata stagione ha esordito fra i grandi dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Cantalice.