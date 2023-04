Valle del Peschiera continua a credere nella salvezza: Grifone Gialloverde ko 0-2. Pezzotti: «Lo spirito giusto»

RIETI - Il Valle del Peschiera torna a vincere e lo fa in una gara più che fondamentale: Grifone Gialloverde ko 0-2. Nel recupero dell’undicesima giornata i reatini strappano i tre punti ad una diretta concorrente alla salvezza e rimangono almeno in scia per far sì che si disputino i playout. Domenica in campo tutte le altre formazioni: il Valle del Peschiera in casa ospita il Nomentum.

La gara

Match in equilibrio nel corso della prima frazione di gioco. Primi 45’ che vedono due squadre attente nei minimi dettagli. Per il Valle del Peschiera il più pericolo è Di Lorenzo, i reatini non rischiamo nulla.

Nella ripresa gli ospiti entrano in campo più aggressivi e al 11’ arriva il gol del vantaggio reatino: Fasciolo appoggia per Novelli che al volo mette la sfera sotto la traversa. Dopo il gol, i bianco azzurri mantengono la calma, gestiscono il vantaggio e intorno al 25’ arriva il raddoppio con Di Lorenzo. L’unico rischio per la difesa reatina arriva all’85’. Su punzione il Grifone colpisce la traversa. Pochi minuti dopo il triplice fischio.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«I ragazzi meritavano questa vittoria. Ho detto loro di non arrendersi anche dopo l’amata sconfitta arrivata nel match contro il Sant’Angelo Romano. Sicuramente sono tre punti importanti ma ci sono altre gare da giocare e so che daranno il massimo fino alla fine. Domani ci alleneremo così come venerdì, non possiamo riposare se vogliamo mantenere questo ritmo».

La classifica

Amatrice 60

Sant’Angelo Romano 51

Settebagni 50

Real San Basilio 48

Cantalice 41

Sporting Montesacro e Nomentum 38

Poggio Mirteto 34

Riano 33

Futbol Montesacro 31

Athletic Soccer Accademy 30

Tor Lupara 27

Bf Sport 26

Grifone Gialloverde 22

Valle del Peschiera 21

Passo Corese 17