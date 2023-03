Vdp ancora ko: passa Real San Basilio 1-2. Pezzotti: «Poco attenti all'inizio, subito rigore molto discutibile»

RIETI - A Santa Rufina il Valle del Peschiera va ko contro il Real San Basilio: è 1-2. Biancazzurri che non vincono ormai dal 12 febbraio e la situazione di classifica peggiora visti i risultati delle concorrenti all’interno dei playout.

La gara

Ancora assenti gli squalificati D’Aquilio e Novelli, torna in campo Diego Colasanti.

Partenza sottotono per il Valle del Peschiera: al 17’ il vantaggio del Real San Basilio, poco più tardi i romani colpiscono anche una traversa. Reatini che crescono con il passare dei minuti e al 35’ su fallo in area viene fischiato un rigore per i padroni di casa. Dal dischetto si presenta Leonardo Severoni che non sbaglia, è 1-1.

Nella ripresa il Vdp entra meglio, Colasanti viene atterrato in area ma per l’arbitro non c’è nulla. Rigore molto contestato che viene concesso al Real San Basilio intorno al 25’. Dal dischetto gli ospiti vanno sull’1-2. Nel finale di provano Della Penna e Di Lorenzo ma il risultato non cambia.

Le dichiarazioni di mister Antonio Pezzotti

«Poco attenti nei primi minuti della gara poi siamo stati bravi a riprenderla. Nella ripresa il rigore concesso al San Basilio, molto discutibile. Purtroppo in questo campo è difficile giocare a calcio. Ora pensiamo al Poggio Mirteto».