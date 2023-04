Vdp-Passo Corese, un 1-1 che scontenta tutti. I sabini retrocedono in Prima, i reatini ultimi in griglia playout

RIETI- Al Gentile di Grotti l’1-1 fra Valle del Peschiera e Passo Corese non fa contente nessuna delle due formazioni. I sabini vedono tutto nero, dopo una stagione partita in exstremis, hanno comunque dato il massimo ma oggi arriva la retrocessione diretta: dopo cinque anni consecutivi i bianconeri tornano in Prima categoria. Il Valle del Peschiera resta penultimo nel girone, domenica si deciderà l’avversario dei playout.

La gara

Gara che parte contratta, nessuna delle due formazioni vuole fare il passo più lungo della gamba. Il primo tempo termina 0-0.

Nella ripresa si procede verso lo stesso copione ma al 37’ su una palla persa a centrocampo passa in vantaggio il Passo Corese con capitan Manna che fa 0-1 e tiene vive le speranze dei bianconeri. Il Valle del Peschiera accusa il colpo e ci mette qualche minuto per stabilizzarsi. Su due occasioni non riesce a pungere poi nei 6’ minuti di recupero l’episodio più importante. Rigore per i padroni di casa, dal dischetto si presenta Severoni che fa 1-1. Poco dopo il triplice fischio.

Le dichiarazioni

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Vdp

«Un pareggio sofferto ma meritato che rimane amaro per come sono andate le altre gare. È stata una partita molto contratta con tanto nervosismo come immaginavo. Dovevamo chiuderla prima. Ora dobbiamo sicuramente mantenere il gap con la Bf Sport per giocare i playout».

Claudio Gerini, tecnico del Passo Corese

«Al termine della partita ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Hanno lottato fino alla fine, si sono aiutati a vicenda. Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo tenuto aperto il campionato fin qui quando nessuno poteva immaginarlo. Sono sicuro che trascorreremo la settimana sereni».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Colasanti, Bangoura, Tunkara, De Gennaro, Colasanti, Della Penna, D’Aquilio, Novelli, Severoni L., Di Lorenzo. A disp. Gentile, Ousmane, Barrella, Severoni M., Sidqi, Maioli, Severoni E., Micaloni, Fasciolo. All. Lorenzo Pezzotti

Passo Corese: Tranquilli, Fisiani, Palmarucci, Schenone, Cipriani, Jaquet, Lecci, Manfredi, Mocerini, Manna, Pecchi. A disp. Paganelli, Fratta, Tiberi, Rinalduzzi, Amura, Strazzieri, Rubbiani, Francioni, Bamba. All. Claudio Gerini

Arbitro: Corona di Roma 1 (Viziru e D’Urso)

Reti: 37’st Manna, 45’+5’ Severoni L. su rig.