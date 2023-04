RIETI - Rimandata la gara del Valle del Peschiera in programma oggi, 5 aprile, alle 16 in casa de Grifone Gialloverde valida per l'undicesima giornata di Promozione.

I reatini avevano qualche assenza sul fronte dello staff tecnico, mentre i romani problemi per la disponibilità del terreno di gioco e di comune accordo la gara è stata posticipata a mercoledì 12 aprile alle 15.