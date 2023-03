Vdp, cambio in panchina: via Antonio Pezzotti, arriva il nipote Lorenzo. Latini: «Provare di tutto per salvarci»

RIETI - Esonerato il tecnico del Valle del Peschiera Antonio Pezzotti. Dopo il ko in casa con il Real San Basilio, la società ha preso la decisione. Al suo posto arriva proprio il nipote di “Tonino”, Lorenzo Pezzotti.

Il Valle del Peschiera è incastrato nella penultima posizione del girone B di Promozione a 18 punti. Le cinque sconfitte consecutive hanno determinato la decisione del club. Per le restanti sette gare la guida tecnica è affidata a mister Lorenzo Pezzotti che ha il compito di tentare l’impresa salvezza diretta.

Lorenzo Pezzotti, inizia la sua carriere da tecnico nel Cantalice dove vince un campionato di Prima Categoria, rimane per quattro stagioni e nella sua ultima annata arriva fino agli spareggi per l’Eccellenza. Dopo il Cantalice, Lorenzo allena gli allievi regionali del Rieti dove vince il campionato. Poi l’esperienza nella Beretti del Rieti intramezzata da tre panchine in serie C dopo l’esonero di Mariani. L’anno successivo fa il secondo a Campolo in serie D. Dopo qualche anno di stop torna a sedere panchina con la maglia del Valle del Peschiera. Secondo di Lorenzo Pezzotti sara Giuseppe Ficorilli, figura di fiducia che lo aiuterà a svolgere il suo compito.

Le parole del presidente Andrea Latini

«In primis devo ringraziare mister Tonino Pezzotti per il lavoro svolto fino ad oggi. Suo il merito del successo nella precedente stagione. Abbiamo preso questa decisione in modo tale che non ci siamo rimpianti e affinché possiamo dire di aver fatto tutto il possibile per mantenere la categoria al termine della stagione. Un augurio a mister Lorenzo per l’inizio di questa avventura».