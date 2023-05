Valle del Peschiera ko a Roma, ora giocherà il playout contro la Bf Sport. D'Aquilio: «Pronti»

RIETI - Il Valle del Peschiera cede 2-1 sul campo dello Sporting Montesacro. I reatini chiudono il campionato in penultima posizione. Domenica 14 maggio al Gudini lo spareggio nel derby contro la Bf Sport: chi perde retrocede in Prima categoria, chi vince rimane in Promozione. Match attesissimo sperando di assistere in campo e fuori a uno spettacolo diverso da quello offerto nella gara di ritorno in campionato quando scoppiò una parapiglia in campo e volarono parole grosse sugli spalti.

La gara

Il Valle del Peschiera scende in campo senza lo squalificato Leonardo Severoni che tornerà di nuovo disponibile per il playout.

Nel primo tempo non vengono annotate grandi occasioni, la gara prosegue in equilibrio e al termine dei primi 45’ il risultato è ancora sullo 0-0.

Nella ripresa le squadre rischiano di più e sono i reatini a passare in vantaggio con Di Lorenzo, che sigla il suo 11º goal stagionale. Dopo il vantaggio gli ospiti calano mentalmente e fisicamente, lo Sporting Montesacro mette dentro forze fresche e prima trova il pari poi nel recupero il goal del vantaggio e della concretizzata rimonta.

Le dichiarazioni del ds Sergio D’Aquilio

«Abbiamo giocato la nostra partita. Siamo stati attenti e concentrati, nonostante le assenze abbiamo tenuto il campo per almeno 60’ poi siamo scesi. Forse sapendo anche del risultato sul campo del Sant’Angelo Romano. Ora ci giocheremo questo playout contro la Bf Sport, sarà inevitabilmente una partita tesa».