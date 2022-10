Valle del Peschiera multato e dovrà fare a meno di due giocatori per due turni

RIETI - Nel campionato di Promozione arrivano le prime decisione del giudice sportivo. Al termine della domenica sportiva reatina solo il Valle del Peschiera riceve sanzioni e non poco leggere.

Ammenda pari a 100 euro «perché propri sostenitori durante la gara rivolgevano espressioni ingiuriose all'indirizzo della terna arbitrale».

Squalifica per due gare effettive a Matteo Colantoni per espulsione diretta per fallo nel corso della gara.



Squalifica per due gare effettive a Riccardo Patacchiola: «Calciatore sostituito durante il secondo tempo, dall'esterno del recinto di gioco rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo della terna arbitrale».