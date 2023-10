Valle del Peschiera, il 2-2 contro Cantalice basta per passare il turno in Coppa. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Valle del Peschiera passa ai 16esimi di Coppa Italia. Al Gudini il derby con il Cantalice termina 2-2 ma il risultato dell’andata (0-1) premia il Valle del Peschiera.

La gara

Mister Pezzotti sorprende sempre, solo due i titolari rispetto alla gara di campionato. Nove novità, fra tutte Salvi ma soprattutto Sgavicchia, attaccante classe 2006 che dopo le esperienze con la Bf Sport e il Città di Rieti, si è diretto nel settore giovanile del Valle del Peschiera ed oggi ha la sua prima occasione. Tanti volti nuovi anche nel Cantalice, Patacchiola ne cambia otto undicesimi. Tanti i giovanissimi.

Gara che parte a ritmi molto bassi.

Al 18’ la prima occasione per il Cantalice: Di Marco viene atterrato in area. Sul dischetto arriva Ortenzi che si fa perdonare per domenica e fa 0-1. Il gol fa alzare leggermente i ritmi. Al 23’ alla prima opportunità per il Valle del Peschiera: su cross di D’Aquilio arriva Colasanti che prima di tutti angola bene battendo Rosati. Al 30’ torna avanti il Cantalice con Tiengo ma Natali esce forte e blocca il tiro. Al 33’ ancora avanti il Valle del Peschiera, dopo un batti e ribatti sui trenta metri la palla arriva a D’Aquilio che da solo davanti a Rosati in sbaglia. Cantalice che non si disunisce. Al 38’ ci prova Giannecchini dalla distanza ma il tiro non è abbastanza angolato.

La ripresa

Pronti via, il Cantalice ha subito due occasioni per trovare il gol. La più pericolosa è con Ortenzi su una punizione che sfiora l’incrocio dei pali. Tanti i cambi nella ripresa. Al 30’ avanti il Cantalice: sugli sviluppi di un corner dopo un batti e ribatti la sfera arriva su Pizzoli che fa 2-2. Solo Cantalice nel finale.

Le dichiarazioni

Il tecnico Lorenzo Pezzotti

«Oggi avevamo enormi defezioni con gli under, in particolare con i 2005 ed ho convocato Sgavicchia. Non si era mai allenato con noi ma è un ottimo profilo, ci lavoreremo. I ragazzi hanno dato il massimo. La giornata non permetteva grandi ritmi, inoltre ho inserito tanti ragazzi che hanno meno minutaggio. Ho cambiato più volte modulo per difenderci meglio a centrocampo. Nel finale ci siamo difesi bene, con attenzione, nonostante i numerosi traversoni che sono arrivati in area».

Il tecnico Simone Patacchiola

«Abbiamo subito veramente poco. Due disattenzioni che ci sono costate care. I ragazzi hanno dato tutto ed è mancato solo un gol che sembrava ad un passo. È scesa in campo una squadra molto giovane».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Bangoura (11’st Cenfi), Razzano, Salvi (11’st Caldentey), Colasanti, Cesaretti (32’st , Fasciolo (24’st Aguzzi), D’Aquilio, Della Penna, Sgavicchia, Novelli (11’st Tunkara). A disp. Gentile, Aguzzi, Caldentey, Cenfi, Colangeli, Floridi, Ousmane, Severoni, Tunkara. All. Lorenzo Pezzotti

Cantalice: Rosati, Massimi, Pizzoli, M. Mostarda, Lo. Mostarda (22’st Matteucci), Chelebi (8’pt Dionisi), Lu.Mostarda (22’st Accardo), Di Marco (14’st Agostini), Tiengo (24’st Paris), Ortenzi, Giannecchini. A disp. Giovannelli, Brucchietti, Iacoboni, Maroccia, Matteucci, Agostini, Accardo, Dionisi, Paris. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Marchetti di Ciampino (De Vecchis e Filipponi)

Marcatori: 18’pt Ortenzi, 23’ pt Colasanti, 33’pt D’Aquilio, 30’st Pizzoli.

Note. Ammoniti: Della Penna,Razzano, Natali (V) Dionisi (C) Angoli:2-9 Recupero: 1’pt- 4’st