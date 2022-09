Cantalice, poker al Vdp (0-4) e passa il turno in Coppa. Scontro di gioco: calciatore al de Lellis. Tabellino e commenti

RIETI - Il Cantalice passa ai 32esimi di Coppa Italia di Promozione. Al “Gentile” di Grotti il Cantalice vince 4-0 sui padroni di casa del Valle del Peschiera. Doppio successo dopo quello arrivato nel match di andata al Ramacogi (3-1). Si attende ora il sorteggio che arriverà all'inizio della prossima settimana per conoscere l’avversaria dei biancorossi nel primo turno di Coppa in programma domenica prossima. Il Vdp termina il suo percorso nel torneo e aspetta l’inizio del campionato (9 ottobre).

Il primo tempo

Tra le fila dei padroni di casa D’Aquilio parte titolare. Cambia qualcosa in casa Cantalice: tornano Rossi e Mostarda, Pezzotti fa il terzo d’attacco con Monaco e Accardo.

Partita maschia su un campo difficile che non permette buone trame di gioco. Nei primi minuti creano più i padroni di casa. La prima occasione arriva al 15’: un errore della difesa ospite porta Novelli al tiro ma Gunnella salva sulla linea. Tante le palle alte e da una arriva il vantaggio del Cantalice: al 25’ rinvio di Martini, Monaco allunga su Pezzotti che dopo venti metri di corsa batte l’estremo difensore di casa. Il gol fa alzare il morale del Cantalice, Monaco al 28’ dai trenta metri al volo sfiora il palo. Al 34’ un grande Martini toglie la doppia gioia a Pezzotti, sul corner successivo la sfera arriva sui piedi di Mattei che trova l’angolo giusto per il raddoppio. Al 37’ un fallo di Della Penna costa il rosso diretto e il Vdp prosegue la gara in inferiorità numerica.

La ripresa

Nella seconda frazione sbandano i padroni di casa e in 4’ minuti arrivano due reti: al 2’ Battisti mette in mezzo per Pezzotti, su ribattuta mette dentro un rigore in movimento e fa 3-0. Un minuto più tardi Monaco raccoglie un lancio, si dirige verso il portiere avversario e nonostante un fallo non fischiato dal direttore di gara di Severoni sul numero nove la palla termina in rete. È 4-0. Tante le altre occasioni degli ospiti. Il Cantalice si salva su qualche occasione grazie a buone parate di Simone Martini. Al 30’ uno scontro di gioco fra Cristian Martini e Francesco Battisti, obbliga l’ingresso dei sanitari e il giovane biancorosso, sempre cosciente, viene trasportato fuori in barella per essere trasportato al termine del match al de Lellis per accertamenti a causa del colpo subito al torace.

Le dichiarazioni

Il tecnico padrone di casa, Antonio Pezzotti: «Nei primi minuti ci siamo divorate delle occasioni che potevano portare ad un’altra partita. Dopo il loro doppio vantaggio siamo rimasti in dieci, non si possono fare questi falli. Era nettamente da espulsione. Nel secondo tempo in dieci contro una squadra che ha un grande attacco è normale andare in difficoltà. Ho Di Lorenzo e Patacchiola infortunati e sono parte del mio ipotetico attacco titolare. La nostra squadra è un cantiere aperto, secondo me dobbiamo tuffarci nel mercato e purtroppo abbandonare qualche ragazzo che è stato importante lo scorso anno».

Il tecnico ospite, Simone Patacchiola: «Inizialmente è stata una partita equilibrata, loro avevano motivazioni superiori alle nostre. Nonostante i primi minuti sono stati padroni del campo li abbiamo tenuti. Dopo il nostro doppio vantaggio e la loro espulsione non c’è stata più partita. Un in bocca al lupo a Battisti, è un giovane promettente».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Martini, M. Colasanti, Carloni (30’ pt De Gennaro), Laureti (1’ st Vannozzi), Severoni (27’ st Simoncelli), Fasciolo, D’Aquilio, Della Penna, Novelli (4’ st D. Colasanti), Colantoni, Picchi. A disp. Natali, Sigda, Lorenzini, Ciobanu, Bianchetti. All. Antonio Pezzotti.

Cantalice: Martini, Massimi, Rossi, Boncompagni (4’ st Duina), Gunnella, Mostarda, Pezzotti, Mattei (16 ’st Kume), Monaco (22’ st Giuli), Accardo (7’st Chelebi), Battisti (32’ st Agnesi). A disp. Giovannelli, Mostarda, Ortenzi. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Carrone Tamburro di Tivoli (Vizuro e Aguzzi)

Reti: 25’ pt e 2’st Pezzotti, 35’ pt Mattei, 4’ st Monaco

Note. Al 37' espulso Della Penna per gioco falloso. Ammoniti: Severoni (V), Monaco(C) . Recupero: 2’pt-3’st. Spettatori: 150 circa.