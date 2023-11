Valle del Peschiera-Cantalice, al Gudini il terzo derby stagionale. Tanti infortunati. Le parole dei tecnici

RIETI - Domani al Gudini alle 11 è clima derby: Valle del Peschiera e Cantalice si sfidano per la terza volta dopo le gare in Coppa. La classifica alla nona giornata è ancora molto corta e i tre punti pesano.

Le due formazioni scendono in campo molto rimaneggiate per colpa degli infortuni. I padroni di casa arrivano alla sfida dopo la prima sconfitta stagionale anche se mister Pezzotti non ha fatto drammi «perché immeritata». Il Cantalice sta prendendo le misure del campionato e sono sei le gare senza sconfitte.

Le parole dei due tecnici

Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera

«Affrontiamo una squadra importante, sono diversi turni che non perdono. Per me loro sono la mina vagante del campionato.

Hanno un concetto di calcio sempre propositivo e ben chiaro e questo le altre squadre non ce l’hanno. Hanno una vera identità. Una squadra sa quello che deve fare. Le partite di Coppa sono una cosa, il campionato un’altra. La dobbiamo affrontare con la testa perché loro non ti lasciano scampo. Il problema sta nel numero dei ragazzi, è un periodo un po’ così. È ovvio che domani ci sarà da dare tutto».

Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice

«Sarà una partita da affrontare con concentrazione e determinazione anche se le assenze saranno molte. Veniamo da una gara dove abbiamo dato tanto però questo è un derby e come tale verrà affrontato».