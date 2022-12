Valle del Peschiera ko finisce nella zona calda: passa il Grifone 0-1. Pezzotti: «Ritrovare tranquillità»

RIETI - Ancora un ko per il Valle del Peschiera: al Gentile di Grotti passa il Grifone Gialloverde 0-1. Ora i reatini sono dentro la zona calda della classifica.

La gara

Match non esaltante dal punto di vista del gioco. Ospiti chiusi che giocano molto bene sulle ripartenze. Al 30’ del primo tempo arriva l’occasione che sblocca la gara. Un errore difensivo porta al gol Marra solo sul secondo palo. Per i reatini ci provano Severoni e Di Lorenzo, alla sua prima gara in Promozione con la maglia biancazzurra.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Pezzotti

«Non abbiamo fatto la nostra solita partita ed anche per merito dei nostri avversari. Ci hanno concesso molto poco. Ho visto i ragazzi meno tranquilli, più ansiosi, forse sapendo anche l’importanza della gara. Andiamo avanti verso il percorso della salvezza».