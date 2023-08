Valle del Peschiera ufficializza il centrocampista del 2003 Mattia Aguzzi: «Credo in questo progetto»

RIETI - Il Valle de Peschiera non termina la rivoluzione sul fronte giocatori. Dal Cantalice arriva il giovane Mattia Aguzzi.

Centrocampista classe 2003, è cresciuto nelle giovanili del Rieti poi a 15 anni si sposta al Cantalice. Con i colori biancorossi cresce e a 17 anni esordisce in prima squadra in Promozione. In tre anni al Cantalice tra Promozione ed Eccellenza, Mattia fa la sua parte anche se qualche infortunio di troppo ha rallentato la sua crescita calcistica.

Le parole di Mattia Aguzzi

«Mi aspetto una stagione piena di soddisfazioni sicuramente non semplice ma che con il duro lavoro porterà solo appagamento. Ho preso questa decisione perché credo in questo nuovo progetto e farò di tutto per aiutare i miei compagni».