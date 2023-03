Bf Sport batte Vdp 0-1 nel derby salvezza. Rissa nel finale: 4 espulsi. Tensione anche sugli spalti. Tabellino, commenti e foto

RIETI - A Santa Rufina la decide Francesco Battisti, parapiglia nel finale, espulsi quattro giocatori. Il derby con il Valle del Peschiera è della Bf Sport: termina 0-1. Respirano i gialloneri, in difficoltà il Vdp.

A Santa Rufina in palio punti pesantissimi fra due formazioni incastrate nella zona calda del girone. Il Valle del Peschiera scende in campo senza Ousmane lasciato in panchina per scelta tecnica, Manuel Severoni e Colasanti in tribuna. In casa Bf Sport assente alla gara Floridi squalificato, Tolomei ancora out. Il centrocampista si è infortunato proprio nell’andata contro il Vdp.

Il primo tempo

Più alta la Bf Sport nei primi minuti della gara con la prima occasione del match per i gialloneri: Mostarda mette in mezzo per Mohamed che stoppa in area, si gira, calcia e sfiora il palo. Al 10’ difesa poco attenta del Vdp: fallo su Colantoni a centrocampo, Cianetti sulla palla vede subito Battisti che anticipa Natali e mette dentro la palla dello 0-1. Al 20’ sempre è sempre Mohamed a far paura alla difesa del Vdp: Battisti lancia al numero nove che si ritrova da solo davanti a Natali, l’estremo difensore bianco azzurro intuisce e mette in angolo. Cresce il Vdp con il passare dei minuti. Al 27’ Tunkara sugli sviluppi di un corner conclude in porta, grandissima risposta di Pasetto che evita il gol del pari. Al 45’ torna avanti la Bf Sport : Sestili recupera la sfera al limite dell’area, salta due uomini, si presenta davanti a Natali che respinge.

La ripresa

Più Valle del Peschiera nella seconda frazione di gioco. Tanti lanci lunghi da parte delle due formazioni, gioco che viene meno e portieri poco impegnati. Grandissima occasione al 26’ per il Vdp con Di Lorenzo e Colasanti ma la Bf Sport si salva con un super Pasetto. Al 45’ dopo un brutto fallo su Colantoni si scatena il parapiglia con presenti tutti i giocatori di entrambe le formazioni. Fuori dal rettangolo di gioco non termina il parapiglia con Antonacci già presente fuori dal terreno. Dopo pochi secondi il triplice fischio. Continua il parapiglia al termine della gara, dentro al rettangolo di gioco ma sotto la tribuna ospite. Nel finale l’arrivo delle forze dell’ordine che hanno accompagnato il direttore di gara all’uscita.

Le dichiarazioni

Antonio Pezzotti, tecnico de Vdp: «Meritavamo il gol e forse qualcosa di più. Nel secondo tempo abbiamo fatto ad una porta. Abbiamo fatto un errore in tutta la gara, non meritavamo questo risultato».

Raffaele Battisti, tecnico della Bf Sport: «Era questa la partita che avevamo preparato e che mi aspettavo, siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni e a neutralizzare le loro. Quella che è accaduto nel finale non doveva succedere, siamo tutti amici fuori da questo campo. Ora dovrò compensare alle squalifiche arrivate oggi. Anche questa è esperienza da portare nel bagaglio».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, D’Aqulio, E.Severoni, De Gennaro, L.Severoni, Tunkara(30’st Novelli), Fasciolo (38’st Vannozzi), Simoncelli (23’st Ousamane), Della Penna, Colasanti, Di Lorenzo. A disp. Gentile, Ciobanu, Micaloni, Sidqui, Laureti. All. Antonio Pezzotti

Bf Sport: Pasetto, Mostarda, Cardini (10’st Grillo), Cianetti, Brucchietti, Casciani, Sestili, Picchi (10’st F.Basttisti (2), Mohamed, Colantoni, F.Battisti (1) (38’st Di Marco). A disp. Castrucci, Tomassetti, Grassi, Fagiolo, Leonetti, Antonacci All. Raffaele Battisti

Arbitro: Ruqa di Roma2 (Maggi e Borea)

Reti: F. Battisti 10’ pt

Note. Ammoniti. Tunkara (V) Mostarda (B) Espulso Antonacci per proteste dalla panchina. Espulsi dopo il parapiglia Colasanti, Grillo, Di Marco e D’Aquilio. Angoli: 7-3. Spettatori: 200 circa