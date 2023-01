Amatrice batte 0-2 un buon Valle del Peschiera e avvicina la vetta: ora è a -1. Commenti e foto

RIETI - Il Valle del Peschiera tiene testa all’Amatrice per un tempo poi escono fuori le qualità dei rossoblù che pungono nelle occasioni lasciate dai padroni di casa: termina 0-2. L’Amatrice approfitta del passo falso del Settebagni (pari col Sant’Angelo Romano) per avvicinarsi alla vetta che ora dista solo un punto.

La gara

Amatrice che scende in campo al completo, Vdp con Di Lorenzo che risente ancora dell’ affaticamento al ginocchio ma parte titolare.

Primo tempo equilibrato dove i padroni di casa cercano di pungere con Colasanti e Di Lorenzo. Azioni sporche nel corso del primo tempo, poche le opportunità di passare in vantaggio da parte delle due formazioni.

Nella ripresa i due gol dell’Amatrice: al 20’ su un batti e ribatti in area il gol del vantaggio rossoblù con Fiscaletti. 5’ più tardi il raddoppio su azione con Monaco che non smette di segnare con la maglia dell’Amatrice.

Le dichiarazioni

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp: «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo dove potevamo passare anche in vantaggio. Nel secondo sono uscite le loro qualità in attacco. Abbiamo giocato contro una grande squadra e i ragazzi hanno dato il massimo. Dobbiamo lavorare per tirarci fuori da questa posizione».

Vincenzo Angelone, tecnico dell’Amatrice

«Era una partita difficile per le condizioni del terreno di gioco. Non ci siamo innervositi dopo un primo tempo terminato 0-0. Nella ripresa siamo usciti fuori e abbiamo trovato i due gol. Dobbiamo continuare con questo passo per raggiungere l’obiettivo».