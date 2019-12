© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Torna domani, domenica 8 dicembre, il Mercatino del Baratto e del Dono, ospitato a partire dalle 15 nei locali della parrocchia di Vazia.Un appuntamento rivolto a grandi e bambini, che avranno la possibilità di creare relazioni e donare o scambiare i propri oggetti.«Barattare - spiegano i promotori - permette di creare nuove relazioni con altre persone, stabilendo così una fiducia reciproca che non è legata ai soldi ma alla persona stessa: nel baratto non esistono infatti monete. Attraverso il dono, poi, non ci si aspetta niente in cambio, ed è molto più bello vedere il sorriso di una persona che riceve un qualcosa, senza ricevere niente in cambio».L’ultimo appuntamento con il Mercatino, nel cortile del centro Sant’Eusanio, lo scorso ottobre, aveva riscosso un buon successo.Quella di domani potrebbe essere l’occasione anche per trovare oggetti da incartare e mettere sotto l’albero: idee regalo che fanno bene a chi dona, a chi riceve e anche all'ambiente.