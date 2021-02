Rieti, con la Vastese arriva un altro 0-0 dopo una gara avara di emozioni. Tirelli in campo nell'ultimo quarto d'ora

RIETI - Secondo 0-0 consecutivo in trasferta per il Rieti è ancora 0-0. Inoltre a Vasto finisce come all'andata. Gli amarantocelesti non brillano ma trovano un altro punto esterno. Il pareggio porta i reatini al quarto posto in classifica a 26 punti aspettando domani le restanti gare della prima giornata di ritorno.

Il match

Qualche sorpresa da parte di mister Campolo negli undici del primo minuto: in porta c’è Saglietti, il classe ’99 torna titolare dopo l’arrivo di Scaramuzzino. Da ricordare che l'estremo difensore under all'andata aveva parato un rigore a Obodo facendo terminare la gara dello Scopigno sullo 0-0. Prima da titolare anche per Giannetti che prende il posto dello squalificato Scognamiglio e di Tomassone. Spicca il ritorno di Fabrizio Tirelli (per lui un quarto d'ora abbondante). Assente anche Andrea Galvanio per un piccolo problema muscolare riportato nell’ultimo allenamento.

Primo tempo che lascia a desiderare: palle alte e poche azioni manovrate da parte delle due compagini. Il terreno, non al meglio, incide sulla prestazione. Nessuna conclusione pericolosa e portieri praticamente inoperosi. Gli amarantocelesti sembrano non trovare lo spunto vincente.

La ripresa si accende al 28’: Esposito rimedia un colpo al viso: il centrocampista classe 2002 lascia il campo. Al 31’ arriva il momento di Fabrizio Tirelli: lo storico capitano torna in campo dopo due mesi di stop. Al 35’ arriva l’occasione più limpida del match: Martiniello, per i padroni di casa, prova a sorprendere Saglietti con un pallonetto dal limite dell’area, la traversa salva il Rieti.

Il tabellino

Vastese (4-3-3): Di Rienzo 6, Di Filippo 5.5, Capitanio 6, Barbarossa 5.5 (48' st Cardinale sv), Obodo 5 (30’ st Meola 6), Diallo 6, Di Prisco 6, Diarra 5, Franzese 5.5 (8’ st Martiniello 6), Martinez 6 (18’ st Fermo 6), Mamona 6. A disp. Boccanera, Solimeno, Lenoci, Ferramosca, Bernardi. All. D’Adderio 6

Rieti (3-5-2): Saglietti 5.5, Brumat 5.5 (43' st Sadek sv), Tiraferri 5.5, Orchi 6, Giannetti 6 (31’ st Tirelli 6), Montesi 6, Esposito 6 (28’ st Tunkara 6), Marchi 5, Signate 6 (36’ st Vari sv), Tomassone 6, Zona 5. A disp. Scaramuzzino, Gualtieri, Falilò, Vari, Mattei, Nobile. All. Campolo 6

Arbitro: Zanotti di Rimini 5.5 (Pulcinelli-Vagheggi)

Note: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Obodo, Diarra, Fermo (V), Zona, Marchi, Saglietti (R) Recupero: 0’-5'

