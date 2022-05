Strada Vallonina sempre chiusa e massi sulla carreggiata / Le foto e il video

RIETI - Per un mese, tra giugno e luglio del 2021, era stata al centro delle roventi polemiche tra l’opposizione del Comune di Leonessa guidata da Vito Paciucci, la maggioranza del sindaco Gianluca Gizzi e la Provincia di Mariano Calisse, su chi dovesse fare cosa per riaprire la strada panoramica della Vallonina, infestata dal rischio di caduta massi e dalla necessità di messa in sicurezza di Iaccio Crudele (ritenuto da Astral il punto più critico di tutta la panoramica).

APPROFONDIMENTI RIETI strada Terminillo vallonina frana

Alla fine delle polemiche, l’11 luglio Paciucci e il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini diedero vita ad un sit-in all’altezza di Fontenova con una 70ina di presenti, caricando a testa bassa contro Gizzi e la chiusura della strada, dopo i sopralluoghi di Astral che aveva segnalato al Comune di Leonessa la pericolosità dello stato di conservazione delle reti antimasso, danneggiate o piene di detriti. Nel frattempo, naturalmente, la strada è rimasta chiusa per tutta l’estate, insieme ai risvolti turistici negativi del caso.

Massi sulla carreggiata. Di vero continua ad esserci soltanto che la Vallonina resta una strada a rischio caduta massi. Lo testimoniano gli scatti de Il Messaggero, realizzati oggi subito dopo il blocco stradale (provenendo da Leonessa) installato a Fontenova per interdire il traffico veicolare e scongiurare esattamente ciò che è visibile al momento: massi di piccole e medie dimensioni che invadono la carreggiata, rendendo difficoltosa e, in alcuni tratti, impossibile la percorrenza che però, al momento, è interdetta al traffico veicolare. Un problema (e una polemica) che ciclicamente precipita sulla Vallonina, come avvenne anche nel 2015, quando in piena stagione estiva la strada era rimasta chiusa e a rotolare furono, più che i massi, le polemiche.