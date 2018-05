di Christian Diociaiuti

RIETI – Un gol con modalità e tempi straordinari. Nel torneo giocato a Honk Kong, a metterlo a segno è stato il reatino Andrea Vallocchia. Il giocatore (in Sardegna dalla Sambenedettese a metà stagione) è stato dato in prestito dall’Olbia (suo attuale club con cui ha ottenuto la salvezza in C) al Cagliari, per un torneo di calcio a 7 in Asia. Nella partita dei quarti dell’HKFC Citi Soccer Sevens, sul calcio d’inizio, Vallocchia ha beffato il portiere dalla sua metà campo: un tiro potente, col pallone che si è abbassato per infilarsi sotto la traversa, imprendibile per il portiere. Una rete eccezionale, dopo appena sei secondi di gioco.



L’avventura del Cagliari, poi, a Honk Kong si è fermata in semifinale, ai supplementari contro i Glasgow Rangers. Vallocchia cresce sempre più: il Cagliari da tempo ha messo gli occhi sull’esterno 21enne di Cittaducale e questo prestito, pur se per un torneo, è un ulteriore punto di contatto (dopo l’arrivo dalla Samb all’Olbia) tra il calciatore e il club che ha celebrato, quest’anno, la permanenza in A. Vallocchia, insomma, si sta facendo le ossa in C. In attesa di vederlo, in campionati di maggior prestigio.

Luned├Č 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



