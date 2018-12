© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Teatro Flavio Vespasiano prendono il via oggi alle 17 le iniziative reatine della Valle del Primo Presepe, progetto della Chiesa di Rieti per riscoprire il senso originario del Natale.Un obiettivo sposato anche dai bambini del Movimento dei Focolari, che come ogni anno, tornano a proporre l’iniziativa “Hanno sloggiato Gesù”. Dalle 16, nel foyer del Teatro, doneranno bambinelli in gesso agli spettatori dell’evento che vedrà protagonisti gli allievi del Liceo Musicale “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, guidati per l’occasione dal Maestro Leonardo De Amicis. La conduzione della serata è affidata a Orietta Berti, affiancata dal padre cappuccino Antonio Maria Tofanelli, della fraternità francescana interobbedienziale reatina. Sul palco anche la cantante e attrice Rosalia Misseri, il tenore Piero Mazzocchetti, e i giovani cantanti Jacopo Bertini, Davide Rossi e Beatrice Coltella.Piccoli laboratori dove si sfornano migliaia di Gesù bambino di gesso sono nati in tutto il mondo. Accompagnati dal messaggio di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, vengono donati ai passanti agli angoli delle strade in cambio di un’offerta per i poveri.Anche i piccoli reatini intendono, con l’iniziativa inserita nella Valle del Primo Presepe, riportare Gesù al centro della festa, in un mondo che si è impadronito del vero significato del 25 dicembre.