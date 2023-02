Valle del Peschiera, bel tris sul campo del Tor Lupara: 0-3. Pezzotti: «Bravi, messo tanto cuore»

RIETI - Il Valle del Peschiera è vivo: la neopromossa fa 0-3 sul campo del Tor Lupara in un rettangolo di gioco dove i padroni di casa avevano riportato solo una sconfitta. I bianco azzurri si avvicinano alla zona valida per la salvezza diretta.

La gara

Parte bene il Valle del Peschiera e già nei primi minuti trova il gol del vantaggio con Di Lorenzo dopo una bella azione di Ousmane. Il gol alza il ritmo del Tor Lupara ma senza creare troppi pericoli ai reatini. Intorno alla metà della prima frazione mister Pezzotti sostituisce Della Penna perché ammonito e richiamato verbalmente dal direttore di gara. Il tecnico rimodula l’assetto tattico e contiene i padroni di casa.

Nella ripresa il Tor Lupara si spinge in avanti per i primi 15’ poi è ancora Di Lorenzo a mettere fine alla gara. Al 30’ il bomber della matricola fa dopppietta e porta il risultato sullo 0-2. Mister Pezzotti a 5’ dal termine sostiene un esausto Di Lorenzo per Colasanti che il tempo di mettere i piedi sul rettangolo di gioco che su cross di D’Aquilio fa 0-3.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Pezzotti

«Bella prestazione, siamo vivi. I ragazzi hanno messo tanto cuore in questa gara, prestazione al di sopra della media. Sono molto soddisfatto. Domenica affrontiamo la prima della classe, cercheremo di arginarla».