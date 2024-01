Valle del Peschiera punta a mettersi alle spalle il periodo negativo sul campo della Sanpolese. Pezzotti: «Daremo il massimo»

RIETI - Dopo la sosta forzata, il Valle del Peschiera torna in campo: rossoblù ancora in trasferta, questa volta alle 11 sul campo della Sanpolese. Terminò 1-1 il match di andata con il gol del momentaneo vantaggio di Novelli.

I padroni di casa arrivano da due risultati utili consecutivi ma continua la lotta salvezza. I reatini attendono di tornare in campo per smaltire il ko riportato due settimane fa in casa del Real San Basilio (2-1). Non una delle situazioni migliori in casa dei reatini.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Non stiamo attraversando un buon momento, non tanto in termini di risultati. Abbiamo perso un under per lavoro, altri ragazzi sono a casa con l’influenza. Gli allenamenti si sono svolti come da programma ma non so chi sarà presente alla partita. Abbiamo perso il mio secondo per scelta familiare, insomma, non è un buon periodo. Dobbiamo comunque fare in modo di voltare pagina rispetto alla gara contro il Real San Basilio condizionata da troppi eventi. Daremo il massimo».