Valle del Peschiera cerca punti a Roma contro il Real San Basilio. Pezzotti: «In difficoltà con gli under, cambierò qualcosa»

RIETI - Il girone di ritorno inizia con una partita ostica per il Valle del Peschiera: domani alle 14:30 i reatini sono ospiti del Real San Basilio.

Solo un punto separa le due formazioni, i padroni di casa sono a quota 27 mentre i reatini hanno 28 punti. I padroni di casa sono in ottima forma, arrivano da sei risultati utili consecutivi. I reatini in difficoltà con qualche infortunio sul fronte under cercano una vittoria che potrebbe essere molto importante.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Domani si inizia il girone di ritorno. Come dico sempre alle mie squadre il girone di ritorno è un po’ particolare, ogni punto perso non si può riprendere. Saranno tutte delle finali. Ci arriviamo con qualche difficoltà sull’under e dovrò cambiare qualche cosa dentro al campo. Farò le mie valutazioni. Loro stanno bene, mi aspetto una squadra partita per le posizioni di vertice. Mi è sembrata una delle squadre più quadrate incontrate fino ad oggi. Non mi aspetto una partita di sofferenza ma incontreremo sicuramente qualche difficoltà. Vogliamo raccogliere più punti possibili».