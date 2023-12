Valle del Peschiera in rimonta fa suo il derby contro il Fc Rieti: 2-1. Foto

RIETI - Il derby del “Gudini” sorride al Valle del Peschiera, che nel turno infrasettimanale pre-natalizio, batte il Fc Rieti 2-1 in rimonta e costringe gli amarantocelesti a subire il ritorno dalle retrovie di Monterotondo e Riano, che accorciano le distanze, pur restando rispettivamente a -4 e a -5.

La cronaca parla di un pronti-via propizio proprio al Rieti, che al 14’ si porta in vantaggio con l’autorete di Marcelli, su cross di Pezzotti.

Ma neanche il tempo di festeggiare, che il Valle del Peschiera pareggia: al 16’ da una rimessa laterale lunga, Emanuele Severoni in area indovina l’angolino basso alla destra di Cingolani (1-1). Prima della fine del tempo, traversa piena sul sinistro da fiori di Nobile e risultato che resta di perfetta parità.

In avvio di ripresa, al 7’, la rete che decide il match: Lommi viene atterrato al limite dell’area di rigore avversaria da Della Penna, per l’arbitro l’intervento è regolare e sulla ripartenza veloce Colangeli confeziona una conclusione mancina che s’infila sotto l’incrocio dei pali (2-1). Da quel momento in avanti è monologo Rieti che chiude il Valle del Peschiera nella propria metà campo, al 25’ Natali abbassa la saracinesca e interviene due volte consecutive evitando il peggio. Nel finale una traversa di Pezzotti su calcio d’angolo, poi 6’ di recupero, ma risultato che resta invariato. Vince Valle del Peschiera, ma il Rieti esce dal campo a testa alta

Il tabellino

Valle del Peschiera (4-3-3): Natali; Severoni E., Colasanti, Marcelli, Campanelli (20'st Sgavicchia); Della Penna, Caldentey, Cianetti; Floridi, Colangeli (43'st Tunkara), Novelli (45'st Razzano). A disp.: Colasi, Cenfi, Fasciolo. All.: Pezzotti L.

Fc Rieti (3-4-3): Cingolani, Peschiaroli, Politanò, Zanette; Fiorucci (26'st Sandu), Severoni, Lommi, Nobile; Pezzotti S., Tramontano, Cavallari (40'st Romani). A disp.: Roversi, Adiko, Bianchetti, Zilianti, Laurenti, Parente. All.: Battisti.

Arbitro: Muto di Roma I (Spiridon-Esposito).



Marcatori: 14' Marcelli (aut.), 16' Severoni E., 7'st Colangeli.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Cianetti, Caldentey, Floridi, Novelli, Marcelli (V), Peschiaroli, Nobile, Zanette, Pezzotti S., Sandu (R). Angoli 3-14. Recupero: 2'pt, 6'st.