Valle del Peschiera si presenta carico per la prossima stagione in Promozione. Foto

RIETI - Il Valle del Peschiera si tuffa sulla sua seconda stagione nel campionato di Promozione. Ad inaugurarla la consueta conferenza stampa che si è tenuta nel pomeriggio odierno nel Resort Spa Vespasiano a Santa Rufina. Una location di tutto rispetto.

Ad un anno di distanza la società, dal presidente ai giocatori, ha immagazzinato esperienza dopo la vittoria nei playout sicura di non ripetere gli stessi errori.

La prima parola al presidente Andrea Latini: «Sono entrato la precedente stagione in corsa, ho capito tante cose in questi mesi. Il campionato di Promozione è molto difficile, le squadre sono attrezzate.

Il nostro pensiero è cambiato in corsa con l’ingresso di mister Lorenzo Pezzotti che ha dato nuova linfa alla squadra. Un pensiero e un ringraziamento è dovuto a mister Tonino Pezzotti. Questa estate ci siamo mossi in anticipo perché abbiamo grandi ambizioni per la prossima stagione. Durante questa conferenza voglio ringraziare in primis Valerio Nardecchia, sempre presente, un vero amico. Ringrazio anche Ugo Rossetti di Big Matt, lo studio Fabrizio Di Vittorio, Kienergia. Queste persone fanno si che io dorma più tranquillo. La cosa più bella che quest’anno mi ha dato questo sport sono nuovi amici, fra tutti Federico Dionisi. Un ragazzo di passione che crede nel calcio e nell’educazione che questo fornisce. Ringrazio Federico anche per il Green Park perché terreno di allenamento delle nostre squadre e ringrazio Luca Ludovici perché giocheremo le partite in casa al Gudini. Spero di essere da collante fra le realtà del territorio, credo che solo così si possono fare passi avanti nel calcio reatino».

Il direttore sportivo Sergio D’Aquilio: «Sarà un campionato molto duro, ci sarà da lottare. Retrocederanno cinque squadre, due dirette. Sarà importante partire subito bene».

Il tecnico Lorenzo Pezzotti: «Non sarà una stagione facile. Purtroppo questa stagione abbiamo dovuto fare delle scelte e siamo ripartiti da quello che era lo zoccolo duro della squadra. Tanti i giocatori in arrivo per rinforzare la rosa».

La prima novità è l’ingresso in società di un noto commercialista reatino: Fabrizio Di Vittorio, vicepresidente del club. Presente alla conferenza anche Valerio Nardecchia e le autorità quali l’assessore alloSsport Alessandro Cavallari e il sindaco di Cittaducale Lorenzo Ranalli con il quale si anticipato il progetto campo sintetico a Santa Rufina in attesa di investitori.

Il club è in attesa di un accordo con uno sponsor benefico come atte realtà del territorio hanno anticipato.

Presentata anche la maglia della prossima stagione che richiama i colori del Genoa e in particolare dei colori del Santa Rufina anni ‘70.

La base della società sono stati e saranno i più giovani. Il club sta strutturando una scuola calcio e un settore giovanile che possa essere i muri portanti della prima squadra e di altre società.

La preparazione inizierà dopo il 15 agosto al Green Park.

L’organigramma societario

Presidente : Andrea Latini

Vicepresidente: Fabrizio Di Vittorio e Valter Nardecchia

Direttore Sportivo: Sergio D’Aquilio

Team Manager: Luciano Micaloni

Responsabile Segretaria : Franco Scappa

Responsabile amministrativo: Antonello Natali

Responsabile Strutture: Martino Iacuitto e Luigi Gentile

Lo staff tecnico

Tecnico: Lorenzo Pezzotti

Allenatore in seconda: Giuseppe Ficorilli

Preparatore dei portieri: Gianni Bianchetti

Preparazione Atletico: Luca Di Santo

Staff del Settore giovanile

Responsabile: Pileri Angelo

Direttore Sportivo: Ciaramelletti Antonio

Allenatore Juniores: Simone Marchetti

Allenatore Allievi: Fabio Monaco

Allenatore Giovanissimi: Marco Rossi