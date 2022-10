Valle del Peschiera batte 3-1 Cittareale al IX Memorial Renzo Berardi. Pezzotti: «Siamo in crescita»

RIETI - Il Valle del Peschiera vince 3-1 la gara amichevole contro il Cittareale (Seconda categoria) disputatasi al campo sportivo di Santa Rufina in onore del IX memorial Berardi Renzo. Domenica al via il campionato: al comunale di Grotti ospite è anche il Cantalice.

La gara

Termina 2-0 la prima frazione di gioco grazie alle reti di Colasanti e Fasciolo. Nella ripresa Ciobano mette a segno il tris.

Il tecnico Antonio Pezzotti

«Siamo migliorati molto con l’arrivo di Severoni. È un ottimo arrivo che permette di migliorare il nostro gioco. Sto facendo a meno di elementi importanti come Patacchiola e Di Lorenzo che non sono al meglio. Oggi buon test, sono soddisfatto. Domenica c’è ancora il Cantalice, conosciamo bene il nostro avversario, sono molto forti, non possiamo nasconderlo. Sarà una gara dove potremo vedere a che punto siamo arrivati».