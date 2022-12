Valle del Peschiera conquista il derby: Poggio Mirteto ko 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Valle del Peschiera frena la corsa del Poggio Mirteto. La matricola ribalta il match con carattere e al termine dei 90’ è 2-1. Respira la neopromossa, passo falso che allunga la distanza dal vertice per i mirtensi.

Prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Edoardo Tabbo, 18enne di Santa Rufina che ha perso la vita in un incidente con la moto il 24 novembre.

Mister Domenici è fuori dal terreno di gioco a seguire la squadra perché squalificato. Mister Pezzotti torna in panchina reduce da una sindrome influenzale.

Partita a ritmi alti ma il terreno di gioco non permette azioni manovrate. Al 15’ ha la meglio il Poggio Mirteto: Lulli imbuca per Mirko Luciani che che si ritrova da solo davanti a Natali, lo supera e mette in rete. Il Valle del Peschiera resta in partita, Ousmane è il più pericolo ma su una conclusione di testa sfiora il palo. I padroni di casa crescono col passare dei minuti. Tanti falli e gioco che si interrompe su ogni azione. Al 40’ sugli sviluppi di una punizione si innesca un parapiglia: espulsi Severoni per il Vdp e capitan Avenali per il Poggio Mirteto.

Nella ripresa parte fortissimo il Valle del Peschiera. I cambi di mister Pezzotti portano freschezza. Al 5’ Colasanti raccoglie un lancio, arriva davanti a Valeri Luciani, lo supera a mette la palla in rete per il pari dei padroni di casa. Gol fotocopia dei mirtensi. Al 25’ Morelli trattiene Novelli in area, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta sempre Novelli che dagli undici metri non sbaglia. Il Valle del Peschiera rimonta e sorprende il pubblico. Nel finale assedio del Poggio Mirteto ma le occasioni stentano ad arrivare. Tanta confusione nel finale.

Il commento dei tecnici

Antonio Pezzotti, Vdp: «Vittoria arrivata contro una grande squadra, c’è stato carattere, personalità e voglia di vincere. Più di una partita non abbiamo raccolto quanto meritavamo e oggi ci siamo ripresi quello che ci aspettava. La squadra sta dando il massimo, possiamo fare fastidio a tutti».

Antonio Domenici, Poggio Mirteto: «Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, sapevamo che venivano su un campo difficile dove si gioca poco. Abbiamo preparato la gara in un modo che non ci appartiene, tanti lanci lunghi ma noi non siamo capaci. In dieci contro dieci si sono persi gli equilibri calcistici. Loro hanno avuto più voglia e gli si deve riconoscere, sono una squadra che concede molto poco e gli vanno fatti i complimenti».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Carloni(1’st D’Aquilio), M. Severoni(1’st De Gennaro), Laureti, L.Severoni, M. Colasanti, Ousamane(25’st Simoncelli), Della Penna, D.Colasanti(45’st Micaloni), Fasciolo(25’st Picchi), Novelli. A disp. Gentili, Perotti, Barrella, E.Severoni. All. Antonio Pezzotti

Poggio Mirteto: V.Luciani, Masci, Bonifazi, Mamarang, Lulli(1’st Morelli), Surber(42’st Nobili), Galletti(20’st Del Vecchio), Avenali, Thau, Ciacciò, M.Luciani(40’st Loreti). A disp. Sechi, Fiori, Di Giampasquale, Varriale, Nobili, Ceccarelli. All. Antonio Domenici

Arbitro: Carucci di Roma 2 (Gallese e Iannoni)

Reti:15’pt Luciani, 5’st Colasanti, 25’st Novelli su rig.

Note. Ammoniti:D’Aquilio (V)Bonifazi, Nobili (P) .Al 40’ del primo tempo espulso Severoni per il Vdp e Avenali per il Poggio Mirteto Recupero: 5’pt- 4’st Angoli:3-5