Valle del Peschiera-Nuova Rieti Calcio: in ballo Promozione e Seconda. Latini e Dionisi al lavoro per creare una sinergia

RIETI - Tra Valle del Peschiera e Nuova Rieti Calcio c'è aria di stretta collaborazione. Da giorni ormai, l'entourage del club reatino, reduce da un brillante campionato di Promozione (chiuso al quinto posto), dialoga e si confronta con la proprietà della società di Federico Dionisi, anch'essa rinfrancata dalla vittoria di tre campionati e l'ottenimento di categorie regionali ed Elite.

Nelle intenzioni dei due club ci sarebbe la volontà di valutare la possibilità di scambiarsi i titoli sportivi delle due prime squadre, perché se è vero che quest'anno Nuova Rieti Calcio non ha partecipato al campionato regionale di Seconda categoria, ottenuta sul campo lo scorso anno, è altrettanto vero che il titolo è stato congelato (come da regolamento) per dodici mesi, così da poter decidere entro il prossimo 15 luglio cosa farne. E sul cosa farne potrebbe inserirsi proprio il Valle del Peschiera che, sfruttando gli ottimi rapporti esistenti tra Andrea Latini e Federico Dionisi, starebbe immaginando uno scenario nuovo: la Promozione come Nuova Rieti Calcio, che darebbe maggior lustro ai risultati ottenuti dal settore giovanile, la Seconda categoria come Valle del Peschiera da disputare sempre tra Santa Rufina e Grotti e ottimizzare anche tutti quei ragionamenti cittadini che oggi ruotano intorno alla carenza di impianti sportivi, molti dei quali messi ultimamente a bando dal Comune di Rieti.

Al momento, però, dai diretti interessati trapela poco o niente, perché si sta continuando a lavorare affinché tutte le tessere del mosaico vadano al posto giusto.

Dal canto suo Andrea Latini non conferma, né smentisce, ma potrebbe essere proprio lui (e le sue finanze) lo snodo decisivo intorno al quale far ruotare questo nuovo progetto sportivo, sicuramente diverso e più convergente di quello vissuto la scorsa estate con la 'stretta di mano' tra Dionisi e Capriccioli, quest'ultimo comunque sempre alla finestra per capire come tale sinergia potrebbe coinvolgerlo in chiave giovanile specialmente, dato che l'Amatrice Rieti al di là della formazione di una Juniores Nazionale (venerdì ci sarà uno stage al Green Park La Foresta, riservato ai calciatori nati nel 2005, 2006 e 2007) ha un settore giovanile da ricreare di sana pianta.