In Promozione, Valle Del Peschiera ko 3-0 nello scontro salvezza col Futbol Montesacro

RIETI - Crolla il Valle del Peschiera. In un’importante scontro diretto per la salvezza passa il Futbol Montesacro 3-0. La neopromossa riporta la seconda sconfitta consecutiva. La luce in fondo al tunnel è comunque ancora accesa.

La gara. Gara aperta per 70’ anche se il Valle del Peschiera va sotto intorno al 25’ del primo tempo. Un attaccante di casa recupera la sfera dopo un errore difensivo dei reatini è fa 1-0. Match che però prosegue sulla stessa onda. Gli ospiti tentano più volte il pari ma il primo tempo si conclude 1-0.

Nella ripresa Severoni colpisce il palo su punizione, il Futbol rischia più volte ma sul più bello la beffa. Su un retro passaggio, Natali viene pressato da un attaccante, perde la sfera e nel tentativo si recuperarla atterra il diretto avversario. Su rigore il Futbol fa 2-0 a 15’ dal termine. Nei restanti minuti mister Pezzotti mette dentro tutti i suoi attaccanti e nello sbilanciarsi la matricola subisce la terza rete.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Pezzotti

“Non posiamo regalare gol in modo così palese. Abbiamo fatto la nostra gara ma dovevamo tenerla aperta per sperare fino all’ultimo secondo. Nelle occasioni che costruiamo la fortuna non gira neanche dalla nostra. Andiamo avanti”.