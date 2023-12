Valle del Peschiera-Fc Rieti, che derby al Gudini. Battisti ritrova Cavallari in attacco, Pezzotti perde Monaco per tre turni

RIETI - Sarà derby al “Gudini” domani 20 dicembre (ore 14,30) tra il Rieti di Raffaele Battisti e il Valle del Peschiera di Lorenzo Pezzotti, una sfida che da calendario vede gli amarantoceleste giocare da “ospiti” nonostante l'impianto sportivo sia il punto di riferimento di entrambe per le gare casalinghe.

Un derby che richiamerà senz'altro il pubblico delle grandi occasioni e che avrebbe meritato il palcoscenico dello stadio 'Manlio Scopigno'. Da una parte il Rieti capolista, reduce dal poker di Tor Lupara che, nella domenica in cui il Monterotondo 1935 riposava, ha permesso agli amarantoceleste di dilatare ulteriormente il vantaggio sugli eretini e le altre inseguitrici. Dall'altra il Valle del Peschiera che, con 22 punti all'attivo, è senza ombra di dubbio una delle formazioni più brillanti e più performanti dopo il terzetto di testa. Battisti, per l'occasione, ritrova Manuel Cavallari che rientra dalla squalifica, mentre Pezzotti dovrà rinunciare a Mario Monaco di Monaco appiedato dal giudice sportivo per tre turni, espulso contro il Settebagni 'per frasi irriguardose all'indirizzo del direttore di gara'.

Un'assenza pesante, che non scalfirà però la voglia di rivalsa del VdP proprio dopo aver perso domenica.

Le aspettative dei tecnici

«Affrontiamo un avversario strutturato - spiega l'attaccante del Rieti, Simone Pezzotti - un organico che sta facendo bene e che ha già dato fastidio a diverse formazioni di testa. Per vincere questo tipo di gare serve la testa e la concentrazione giusta. Noi stiamo in un buon momento di forma e ci teniamo a chiudere nel migliore dei modi l'anno solare e mantenere almeno questo vantaggio sulle inseguitrici».

Un tuffo nel passato per Lorenzo Pezzotti, tecnico del Valle del Peschiera, che non nasconde un pizzico di emozione nel ritrovare il 'suo' Rieti. «Affronteremo la prima della classe, personalmente affronterò anche una parte importante del mio passato sportivo, quei colori sono casa mia e sono felice di rincontrare tanti amici. Poi, però, al calcio d'inizio, noi dovremo cercare di fare punti e in queste categorie è l'atteggiamento che determina il risultato e mi aspetto un miglioramento rispetto a domenica».