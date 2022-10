Valle del Peschiera blocca sul pari il Cantalice: al Gentile finisce 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Tante emozioni al Gentile di Grotti nel derby fra Cantalice e Valle del Peschiera terminato 1-1. Dimenticate le due nette sconfitte di Coppa, il Valle del Peschiera tiene testa al più quotato Cantalice e ottiene un buon punto giocando in dieci per quasi 40'.

Il primo tempo

Al Gentile di Grotti si affrontano per la terza volta Valle del Peschiera e Cantalice. Per quest’ultimi fuori per squalifica Rossi e Accardo. Mister Patacchiola stupisce con il 3-5-2. Sempre per gli ospiti torna Agostini in panchina. Per i padroni di casa Natali parte dal primo minuto, Leonardo Severoni è padrone del centrocampo.

Primi 20’ a ritmi altissimi, il Vdp tiene testa al Cantalice che in alcuni frangenti fa difficoltà ad uscire anche se le occasioni più pericolose sono proprio degli ospiti ma le conclusioni più interessanti vengo ribattute a due passi dalla porta difesa da Natali. Il più pericoloso dei padroni di casa è Novelli che prima trova una buona parata di Martini poi su corner di testa spara sopra la traversa. Al 23’ il Vdp protesta per un rigore: D’Aquilio viene atterrato in area da Martini. Per il direttore non c’è nulla. Al 38’ altra occasione con Patacchiola che però trova una ribattuta dalla difesa del Cantalice all’interno della piccola area biancorossa. Al 43’ l’occasione più nitida della prima frazione: Massimi chiude un triangolo dentro l’area, si ritrova davanti a Natali che mostra la sua esperienza, grande parata del numero uno di casa.

La ripresa

Seconda frazione riparte dallo 0-0. Rientra fortissimo il Vdp, ci prova su corner e su punizione. Al 12’ rosso diretto per Colantoni dopo un fallo nella mediana, tantissime le proteste i padroni di casa. Il Cantalice alza il baricentro, si sbilancia e i bianco azzurri colpiscono: al 14’ Novelli fa trenta metri palla al piede e mette la sfera all’angolo apposto di Martini. È 1-0. Il Cantalice riparte: pochi secondi dopo Mostarda di testa trova una grande risposta di Natali, il migliore fra i suoi. Al 27’ una punizione di Leonardo Severoni trova di testa suo fratello Manuel che colpisce il palo esterno. Sul fronte opposto Mattei davanti a Natali non riesce ad angolare bene e sfiora il palo. Al 31’ Di Carlo mette in mezzo per Pezzotti che in un rigore in movimento batte Natali. Al 35’ Ortenzi dal limite colpisce sfiorando il palo. Nel finale assedio Cantalice ma il gol non arriva.

Le dichiarazioni

Il tecnico Antonio Pezzotti (Vdp): In undici contro undici non sarebbe stata la stessa partita. Abbiamo giocato una grande gara contro una delle squadre più forti del campionato. Nonostante tutto è un buon punto ma rimpiangiamo qualcosa. Serve un attaccante e possiamo giocarcela con tutti”.

Il tecnico Simone Patacchiola (Cantalice): «Il pari è il risultato più giusto anche se potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica. Loro hanno messo un campo una gara maschia, lottavano su ogni pallone. Ora testa a domenica».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, M. Colasanti (35’ st Della Penna), M. Severoni, Vannozzi, De Gennaro, L. Severoni (41’ st D. Colasanti), D’Aquilio (49’ st Simoncelli), Picchi, Patacchiola (1’ st Fasciolo), Colantoni, Novelli (24’ st Laureti). A disp. Bianchetti, E.Severoni, Micaloni, Lupi. All. Antonio Pezzotti

Cantalice: Martini, Massimi, Agnesi, M. Mostarda (33’ st Duina), Gunnella, Boncompagni (22’ st Di Carlo), Pezzotti, Mattei, Monaco, Ortenzi, Battisti (34’ st Paris). A disp. Giovannelli, Chelebi, L.Mostarda, Kume, Giuli, Agostini. All. Simone Patacchiola

Arbitro:Della Valle di Roma 2 (Bertini e Battilocchi)

Reti:14’ st Novelli (Vdp), 31’ st Pezzotti (C)

Note. Espulso al 12' st Colantoni (Vdp) per gioco falloso. Ammoniti: Pezzotti, Agnesi, Monaco (C). Angoli: 2-5. Recupero: 1’ pt-6’ st