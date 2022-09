Valle del Peschiera-Cantalice, il derby di ritorno in Coppa visto dagli under Laureti e Battisti

RIETI - Una settimana più tardi Valle Del Peschiera e Cantalice si sfidano ancora. Domani alle 15:30 al campo sportivo Gentile di Grotti (arbitro Carrone Tamburro di Tivoli) va in scena il ritorno del turno preliminare di Coppa, si riparte dal 3-1 inflitto al Ramacogi dai biancorossi alla neopromossa grazie alla doppietta di Monaco e al gol di Chelebi arrivato allo scadere. In caso di vittoria dei padroni di casa passerà al primo turno (18 settembre) chi avrà siglano il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Se al termine dei 90’ sarà parità anche per quest’ultimo elemento allora si andrà a osservare chi avrà siglato il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità si procederà ad effettuare i calci di rigore. In nessun caso sono previsti i tempi supplementari.

Nella gara di andata sono stati due gli under che si sono messi in risalto da una parte e dall’altra. Sul fronte Valle del Peschiera è Gabriele Laureti, il difensore centrale 2002 che si è presentato sul dischetto di rigore siglando il 2-1. Il giovane ha firmato il primo gol della matricola in Promozione. Con la maglia del Cantalice ha stupito la prestazione di Francesco Battisti, esterno d’attacco del 2004 che ha messo in seria difficoltà la difesa bianco azzurra. Francesco è stato il più giovane sceso in campo. Ha appena 18 anni ma ha già esordito in Eccellenza durante la passata stagione sempre con la maglia del Cantalice, quando era ancora minorenne.

Le parole dei due under

Gabriele Laureti (Valle del Peschiera)

«La squadra è pronta a fare bene e provare a dare il massimo per recuperare i due gol di svantaggio. Non sarà semplice, ma scenderemo in campo per giocarcela fino all’ultimo senza regalare niente agli avversari. L’inizio della stagione è un momento difficile per tutte le squadre in quanto durante gli allenamenti prevale più l’attività fisica rispetto alla tattica ma noi siamo comunque riusciti a preparare la partita al meglio. Il fattore casalingo non è da sottovalutare, cercheremo di indirizzare a nostro favore la partita sin dall’inizio, siamo fiduciosi e ci impegneremo confidando nel nostro spirito di squadra».

Francesco Battisti (Cantalice)

«Non sarà una partita facile, come abbiamo visto all’andata. Nel corso del secondo tempo abbiamo sofferto leggermente di più tanto che loro hanno poi trovato il gol. Ci siamo allenati molto bene durante la settimana e non abbiamo nessun alibi. Vogliamo passare il turno: abbiamo la squadra e il gruppo per poter andare avanti».