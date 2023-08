Valle del Peschiera in crescita vince a Tornimparte 2-1: in gol Novelli e Aguzzi. Pezzotti: «Buoni spunti»

RIETI - Termina con una vittoria il secondo test del Valle del Peschiera. In trasferta, sul campo del Tornimparte 2002 (Prima categoria abruzzese) termina 1-2 grazie ai gol di Novelli e Aguzzi.

Match giocato nel primo pomeriggio sotto un sole cocente. Succede tutto nella prima frazione di gioco. A passare in vantaggio sono i reatini con Aguzzi che raccoglie un cross e mette in rete. Pochi minuti più tardi salgono i padroni di casa. Un tiro da fuori area finisce in rete, è 1-1. Sul finire di primo tempo, Cianetti serve Novelli defilato sulla destra, rientra, salta duo uomini e calcia ad incrociare siglando il gol che vale il vantaggio. Nulla da registrare nella ripresa ad eccezione di un’ottima prestazione del giovane Emanuele Severoni.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Si sono visti buoni spunti, i ragazzi stanno crescendo, ho visto molto bene i giovani. Per fare il gioco che voglio io serve tempo, stiamo nel pieno della preparazione e i ragazzi stanno lavorando ogni giorno. Il caldo del pomeriggio non c'è stato d'aiuto, non potevo chiedere troppo».