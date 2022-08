Valle del Peschiera, ko al debutto con Amiternina. Pezzotti: «Niente drammi, loro più avanti di noi»

RIETI - Prima uscita stagionale per il Valle del Peschiera. Dopo soli cinque giorni di preparazione, ieri la matricola in Promozione è stata ospite dell’Amitermina (Promozione abruzzese). Il match, disputatosi sotto la pioggia, si è concluso 6-0 in favore dei padroni di casa. Nessun dramma in casa bianco-azzurra ma inizia una storica settimana, domenica alle 11 il primo match ufficiale in Promozione: al Ramacogi il turno preliminare di Coppa con il Cantalice.

Le dichiarazioni di mister Antonio Pezzotti

«Il test mi è servito per osservare determinati aspetti. Non è sicuramente una gara che può portare ansia o altre difficoltà, loro sono una squadra ottima che ha iniziato la preparazione il 4 agosto, noi il 23. Avevano un altro passo, un’altra condizione inoltre la squadra è ben strutturata per fare benissimo nel loro campionato. Abbiamo capito che differenza c’è tra Prima categoria e Promozione. Durante la settimana curerò alcuni aspetti e ne parleremo con i ragazzi, è stato comunque un buon test oltre il risultato».