Valle del Peschiera cede nel finale allo Zena Montecelio e saluta la Coppa: 1-2. Tabellino e commenti

RIETI - Il Valle del Peschiera esce dalla Coppa Italia di Promozione: il ritorno dei 16esimi al Gudini termina 1-2 contro lo Zena Montecelio. Risultato amaro per i rossoblù che sprecano il vantaggio.

La gara

Mister Pezzotti assente per motivi lavorativi, ha scelto la formazione più utile per far riposare i ragazzi in vista del prossimo impegno in campionato.

Entra più deciso lo Zena, gli ospiti già dopo 6’ hanno due occasioni per passare in vantaggio, Colasi per due volte risponde presente con grandi interventi. Il portiere giovanissimo chiamato titolare dal tecnico Pezzotti è il protagonista dei primi interventi. Col passare dei minuti cresce il Vdp, su due corner ha la possibilità per passare in vantaggio. Al 13’ ci prova anche Cesaretti dalla distanza ma Bussi blocca in due tempi. Al 16’ il vantaggio dei padroni di casa: cambio di gioco per Della Penna che di testa trova Tunkara che da solo trova l’angolo opposto difesa da Bussi per l’1-0. Il gol non alza il ritmo dei reatini, al contrario sono gli ospiti a tentare di trovare il pari ma le conclusioni non centrano lo specchio.

La ripresa

I romani rientrano meglio, Piacentini di testa sfiora il gol del pari a pochi secondi dal fischio d’inizio. Colasi ci mette i guantoni anche al 14’ salvando i suoi. La miglior prestazione fra i suoi è del portiere classe 2005.

Poche occasioni nel secondo tempo, meglio gli ospiti con qualche occasione dove non centrano la porta. Al 35’ lo Zena trova il pareggio con un cross dal limite dove arriva per primo Piacentini per il gol dell’1-1. Nel recupero Petrangeli sigla il gol dell’1-2.

Le dichiarazioni

«Abbiamo giocato un buon primo tempo – afferma il ds Sergio D’Aquilio – Nella ripresa loro ci hanno creduto di più. È un peccato, siamo amareggiati».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Campanelli (42’st Ousmane), Bangoura (17’st Severoni), Razzano, Caldentey, Fasciolo (1’st Cianetti), Cesaretti, Tunkara, Sgavicchia (6’st Della Penna), Novelli, Della Penna (1’st Colangeli). A disp. Natali, Aguzzi, Cenfi. All. Giuseppe Ficorilli

Zena Montecelio: Bussi, Di Carmine, Cacace, Vivirito, De Propris, Perrone, Bernardini, Pantaleoni (33’st Babbini), Giovannazzi (27’st Petrangeli), Grassi, Piacentini. A disp. Maiellaro, Di Marco, Ferrone, Canino, Tommasi, Marcelliti. All. Danilo Corbo

Arbitro: Ferrara di Ciampino (Viziru e Bertolini)

Marcatori: 16’pt Tunkara, 37’st Piacentini, 48’st Petrangeli.

Note. Ammoniti: Razzano,Novelli (V) Vivirito, Di Carmine, Grassi (Z) Angoli:4-2 Recupero:1’pt – 4’st