Valle del Peschiera vuole andare avanti in Coppa: al Gudini c'è lo Zena Montecelio

RIETI - Il Valle del Peschiera può scrivere un pezzo di storia: domani alle 14:30 al Gudini è in programma il ritorno dei 16esimi di Coppa Italia di Promozione. I reatini ospitano lo Zena Montecelio.

Il match di andata sul campo romano disputato lo scorso 24 ottobre terminò 0-0. I reatini devono sfruttare il fattore casa per la qualificazione. Il Vdp arriva dalla vittoria in campionato per 0-2 sul campo della Vivace Grottaferrata, successo che mancava da quattro gare e dopo due ko consecutivi. Gli ospiti hanno un percorso molto simile nel girone D, proprio nella precedente domenica sono usciti vincitori per 3-1 contro il Futbol Montesacro dopo che non raccoglievano i tre punti da due gare. Mister Pezzotti, dopo che domenica ha fatto scendere in campo la sua miglior formazione, potrebbe dar spazio a giocatori che hanno meno minutaggio.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Domenica abbiamo messo in campo una buona prestazione che però non è mai mancata anche nelle precedenti uscite.

Abbiamo invertito solo il risultato. È stato importante smuovere la classifica perché i punti pesano. Probabilmente in Coppa farò rifiatare qualche ragazzo, quando ci sono partite così allineate c’è sempre un grande dispendio di energie. Considerano anche le gare future, devo dare un occhio di riguardo a tutti. Mi aspetto una partita combattuta, l’ingresso agli ottavi di finale fa sempre gola a tutti. Quando c’è la possibilità di andare a disputare gli ottavi, quel qualcosa in più dovrà essere messo in campo. Chi ha avuto meno minutaggio avrà l’opportunità di dimostrare».