Valle del Peschiera, è pari col Tor Lupara. Scontro di gioco: due giocatori al de Lellis per ferite al sopracciglio

RIETI - Al Gudini il Valle del Peschiera trova solo un pari amaro contro il Tor Lupara: termina 1-1. Secondo pari consecutivo in campionato, il quarto 1-1 in sei scontri per i reatini. Nel finale scontro di gioco: è necessario l’intervento degli operatori sanitari con due giocatori trasportati al De Lellis per suturare un taglio al sopracciglio . Di buono ci sono sicuramente le zero sconfitte, alla pari delle prime del girone. Al momento la classifica parla di una sesta posizione in classifica.

Il primo tempo

Padroni di casa che partono forte, pressano alto e inducono all’errore il Tor Lupara. Il primo squillo è di Ousmane ma la conclusione termina sul lato esterno della rete. Pochi secondi dopo bellissima azione partita da Caldentey che termina di poco sopra la traversa. Al 17’ Colangeli da solo davanti al portiere non mette forza alla palla e conclude sopra a Patano. Al 22’ la prima vera occasione per il Tor Lupara con De Paola (ex Passo Corese), la sfera sfiora il palo. Al 25’ ancora Colangeli di testa su cross di Floridi colpisce male, la palla si alza di poco sopra la traversa. Al 38’ altra occasione per il Vdp con Floridi che, servito da Ousmane in ripartenza, centra ancora Patano protagonista nel primo tempo. Al 44’ da trenta metri Colangeli sfiora un eurogol: conclusione fortissima che colpisce la traversa e si infrange sulla linea di porta per poi riuscire.

La ripresa

Ritmi alti e occasioni da una parte e dall’altra: Colangeli da una parte e Silion dall’altra hanno le occasioni per trovare il gol del vantaggio. Al 22’ è vantaggio Vdp: dopo tanti uno-due al limite dell’area, Ousmane imbuca per Della Penna che sigla il gol dell’1-0. Al 29’ pari del Tor Lupara: sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Cirilli che al volo batte Natali.

Al 35’ ci prova sempre Cirillo che per tre volte trova un ottimo Natali che salva i suoi. Nel secondo dei minuti di recupero uno scontro tra Novelli e il portiere avversario riporta ferite per entrambi i giocatori al sopracciglio ed è necessario l’intervento dei soccorritori. Novelli e Patano vengono a fine partita trasportati al de Lellis. I ragazzi sono stati comunque sempre vigili per tutto il tempo e sono saliti autonomamente sulle autoambulanze.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Non ho visto le stessa giocate di sempre. Non so se i ragazzi hanno sentito la pressione dei tre punti ma in settimana ci siamo allenati molto bene. Nonostante questo, i ragazzi hanno creato molte occasioni da gol, soprattutto nel primo tempo, che dovevamo concretizzare. Ora testa a mercoledì».

Il tabellino

Valle del Peschiera:Natali, Severoni, Razzano, Fusacchia, Cenfi (12’st Bangoura), Caldentey (40’st Fasciolo), Cesaretti (17’st Aguzzi), Floridi (12’st Della Penna), Ousmane (20’ st Tunkara), Colangeli, Novelli. A disp. Colasi, Colasanti, Cianetti, Salvi. All. Lorenzo Pezzotti

Tor Lupara:Patano (48’st Hallulli), Di Luca (8’st Silion), Benda, Chivu, Cirulli (23’st Cirilli), De Paola, Di Rocco, Evangelista (39’ pt Scalesciani), Forte (38’st Nefzi), Nastasi, Sacripanti. A disp. Cirilli, Francucci, Minniti, Oliveri, Paniconi. All. Pierpaolo Laureti

Arbitro:Symonets di Tivoli (D’Ippolito e Stefan)

Marcatori: 22’st Della Penna, 29’st Cirilli.

Note. Recupero: 1’pt-4’st Angoli:6-9