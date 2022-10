Valle del Peschiera prosegue il buon momento: Tor Lupara ko 1-0. Pezzotti: «Bravi ma restare umili»

RIETI - Il Valle Del Peschiera va col cuore oltre l’ostacolo: al Gentile di Grotti vince per 1-0 sul Tor Lupara e si porta a quota sette punti. La matricola sta dimostrando che può rimanere in questo campionato, nonostante le assenze nessuna sconfitta nelle prime tre di campionato. Mister Pezzotti si gode il momento cercando di raccogliere il massimo in attesa dei rientri di Colantoni, Patacchiola e Di Lorenzo.

La gara

Gara equilibrata ma sono i padroni di casa ad essere più pericoli nei primi 45’. Da Novelli si divora un gol a tu per tu con il portiere e va vicino alla gioia personale anche su una conclusione pochi minuti dopo.

Nella ripresa gli ospiti possono dire la loro su più occasioni ma alla fine la spuntano i padroni di casa. A 15’ dal termine entra il classe 2002 Simoncelli e 5’ più tardi, di testa, sugli sviluppi di un corner mette dentro il gol che vale i tre punti.

Le dichiarazioni di mister Antonio Pezzotti

«Partita dura, difficile contro un avversario giovane che corre molto. Siamo riusciti a prenderci i tre punti e siamo molto contenti. Dobbiamo goderci il momento rimanendo umili perché è un campionato particolare. Ci sono squadre che sono partite a rilento ma che diranno la loro nel corso delle stagione. Noi dobbiamo raggiungere l’obiettivo il prima possibile».