Valle del Peschiera, arriva il primo ko: Settebagni vince 2-1. Pezzotti: «Pari più giusto, pagati gli errori»

RIETI - Arriva la prima sconfitta in campionato per il Valle del Peschiera: vince il Settebagni 2-1. La neopromossa può tenere alta la testa per questo avvio di stagione e per aver tenuto in equilibrio un match contro una delle squadre più esperte del girone.

La gara

Match insidioso quello in casa del Settebagni. Il Vdp arriva alla gara senza gli infortunati Patacchiola e Di Lorenzo.

Prima frazione di gioco molto equilibrata ma sono proprio i reatini a passare in vantaggio con Colasanti che si posiziona bene su cross di D’Aquilio per mettere la palla in rete. Termina così il primo tempo .

Nella ripresa la gara si fa più entusiasmante. Il Settebagni abbassa il ritmo e gli ospiti sembrano avere la gara in mano. Su una conclusione di un giocatore di casa, Laureti la prende a pochi centimetri dalla linea di porta ma per il direttore è dentro ed è 1-1. Poco più tardi tante le occasioni create dai reatini ma il risultato rimane invariato. Non vanno in gol D’Aquilio, Laureti e Novelli. A 4’ dal termine su un cross sul secondo palo porta ad un uscita di Natali che però non trova la palla e l’attaccante del Settebagni da solo mette la palla in rete.

Le dichiarazioni del tecnico Antonio Pezzotti

«Il calcio è questo. Se sbagli in attacco poi prendi il gol. Ce la siamo giocata fino alla fine. Il pareggio era il risultato più giusto, forse anche di più. Peccato ma non posso rimproverare nulla».