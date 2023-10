Valle del Peschiera, pari in rimonta a Riano: 1-1. Il dg Della Penna: «Benissimo nella ripresa»

RIETI - Il Valle del Peschiera trova un buon pari in casa del Riano: termina 1-1. Reatini ancora mai sconfitti dopo quattro uscite ufficiali, mercoledi di nuovo in campo per l'impegno in Coppa.

La gara

Mister Pezzotti scegli un undici insolito dettato probabilmente dalle assenze di Colasanti e Cianetti. Bomber Novelli parte dalla panchina.

Padroni di casa che partono forte, mister Benigni sceglie la pressione alta. I reatini tengono bene e gestiscono i primi minuti fondamentali della gara poi però al 20’ un errore in impostazione porta la ripartenza del Riano che passa in vantaggio. Vdp che non si arrende e dopo lo svantaggio ci provano Cenfi su punizione e Della Penna che su azione ma al termine dei primi 45’ è 1-0.

Nella ripresa in campo più Valle del Peschiera che ha il pallino del gioco ma non trova il gol fino al 30’ quando un tiro cross di Colangeli letto male dalla difesa del Riano finisce in rete grazie ad un autogol.

Le dichiarazioni

Fabrizio della Penna, dg Valle del Peschiera

«Abbiamo svolto un buonissima gara, dopo uno svarione sul primo gol ci siamo ripresi e nel secondo tempo abbiamo tenuto benissimo il campo, un buon punto nonostante le assenza, siamo soddisfatti».

Il tabellino

Riano: Somma, Greggi, Vinasi, Marconi, Passeri, Karam, Pecorari, Ushe, Pangallozzi, Fabiani.

A disp. Salerno, Pastore, Papa, Manna, Palma, Marziali, Pellegrini, Alessandri, Fuscia. All. Fabrizio Benigni

Valle del Peschiera:Colasi, Cenfi, Severoni, Tunkara, Caltendey, Razzano, D’Aquilio, Aguzzi, Colangeli, Floridi, Della Penna. A disp. Natali, Salvi, Fasciolo, Bangoura, Ousmane, Barrella, Novelli, Folio. All. Lorenzo Pezzotti

Arbitro: Rizzo di Ciampino (Morlacchetti e Carinci)