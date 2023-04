Valle del Peschiera batte Nomentum 2-0 e resta in piena corsa per la salvezza. Pezzotti: «Avanti così»

RIETI - Il Valle del Peschiera è in ripresa: 2-0 al Nomentum e sorpasso sul Grifone Gialloverde. Seconda vittoria consecutiva per i reatini.

La gara

Parte fortissimo il Valle del Peschiera, pressa alto e non da respiro al Nomentum. A 20’ rigore per i reatini ma Di Lorenzo sbaglia. Risultato che non si sblocca. 2’ più tardi ancora Di Lorenzo, non ci crede su una ghiotta occasione. Al 25’ ecco il gol tanto voluto. Ousamane imbuca per Di Lorenzo che fa 1-0. Sul finire di primo tempo azione fotocopia. Ousmane per Di Lorenzo che fa doppietta per il 2-0.

Nella ripresa i padroni ripartono bene per i primi 5’ poi sale il Nomentum. Il Valle del Peschiera si abbassa poi cambia modulo e rimette la gara sui binari giusti. Termina così al triplice fischio.

Le dichiarazioni del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Ho visto la voglia e la determinazione che mi piace. Difensivamente non hanno sbagliato nulla. Sono molto contento. I ragazzi si meritano tutto questo».