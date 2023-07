Valle del Peschiera, poker di riconferme: Di Lorenzo, Mounir, Colasanti e De Gennaro

RIETI - Partono le prime riconferme sul fronte Valle del Peschiera, la società si sta muovendo in anticipo per non ripetere gli errori della passata stagione che hanno portato il club a disputare i playout.

I rossoblù ripartono dal loro capitano: Jacopo di Lorenzo. 12 reti la passata stagione in diciotto gare disputate. Il bomber dei reatini non ha potuto dare il suo contributo per gran parte della stagione a causa di una infiammazione al tendine rotuleo che lo ha tenuto fuori per molto tempo. Il club spera di averlo a pieno regime durante il prossimo campionato.

Sempre sul fronte offensivo arriva la riconferma di Ousmane Mounir.

Giovane di prospettiva, agile e con tanta tecnica dalla sua parte. Ha lasciato tutti sorpresi la tripletta nel derby salvezza contro la Bf Sport nel playout da dentro o fuori. Il classe 2003 è cresciuto tanto nel suo primo anno fra i grandi, ci si aspetta molto in una stagione che si spera sarà meno complicata.

Gli attaccanti avversari avranno filo da torcere contro due mastini in fase difensiva: Diego Colasanti e Andrea De Gennaro. Entrambi ’99 scuola Fc Rieti vantano di un fisico importante per contrastare le incursioni offensive avversarie. Due colonne in fase difensiva, ai due verrà affidato il reparto difensivo centrale.