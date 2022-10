Valle del Peschiera piazza il colpo: Athletic Soccer Academy ko 0-1. Pezzotti: «Bravi, vinto nonostante le assenze»

RIETI - Il Valle del Peschiera vince in trasferta: termina 0-1 in casa dell’Athletic Soccer Academy. Primi tre punti in Promozione per la matricola che già nella settimana scorsa aveva fermato sul pari il Cantalice.



La gara

I reatini che scendono in campo senza tre giocatori offensivi: gli squalificati Matteo Colantoni e Riccardo Patacchiola, l’infortunato Jacopo Di Lorenzo. In attacco parte titolare Diego Colasanti.

Partita piuttosto equilibrata ma sono gli ospiti a passare in vantaggio: intorno al 20’ del primo tempo dopo una azione manovrata, D’Aquilio mette in mezzo per Colasanti che di testa trova il gol de vantaggio che risolverà poi la gara.

Nella ripresa gli ospiti tengono botta alle incursioni dei romani che non riuscendo a trovare il gol si innervosiscono e a causa di due falli subiscono due espulsioni, una al 25’ e la seconda 10’ più tardi. Il Vdp prova ad arrotondare il risultato ma non ci riesce mantenendo l’1-0.

Le dichiarazioni di mister Antonio Pezzotti

«Siamo contenti, siamo riusciti a vincere nonostante le tante assenze. Diego si è fatto trovare pronto, sia sta allenando molto bene. Non ci aspettavamo questa partenza ma il campionato è ancora molto lungo. Non ci montiamo la testa, ora pensiamo alla prossima».