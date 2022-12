Valle del Peschiera si rinforza a centrocampo: arriva il 2002 Tunkara, ex Perugia, Ternana e Rieti

RIETI - Anche il Valle De Peschiera ricorre al mercato invernale per perfezionare la rosa e migliorare la posizione di classifica. Arriva Abubacarr Tunkara.

Tunkara, centrocampista classe 2002, cresce nel settore giovanile di Perugia e Ternana poi arriva nel Rieti (serie D) dove riesce a esordire anche in prima squadra. Rinforzo di spessore per la matricola. Forte fisicamente e tecnicamente il ragazzo può trovare ampio spazio negli undici di mister Pezzotti. Si allena già da qualche giorno e domenica è già a disposizione del tecnico per sostituire lo squalificato Severoni.